Türkiye Gazetesi

Pendik’te Kadir Gecesi’nde rakı masasında fotoğraf çekerek sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kadir Gecesi Özel’ açıklamasıyla paylaşım yapan O.T. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma açılmıştı.

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheli O.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebini reddederek O.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, O.T.’nin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Kaçma şüphesinin bulunduğunu gerekçe gösteren savcılık, şüphelinin tutuklanmasını istedi.

Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi: Ayasofya’da eller semaya yükseldi Türkiye'de Covid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte Kadir Gecesi, iki yıl aradan sonra 81 ilde bulunan camilerde ibadet ve duayla idrak edildi. Bu bağlamda İstanbul'da da camilere akın eden vatandaşlar 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde bu kutlu geceyi idrak etmek üzere toplandı.