Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan “Rambo Okan” lakaplı Okan Güler tekrar gözaltına alındı. Rambo Okan" bir hafta önce de benzer bir eyleme kalkıştığı için gözaltına alınmıştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Trabzonspor’un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen koyu Fenerbahçe taraftarı "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi. Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Okan Güler’in Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. "Rambo Okan" bir hafta önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan bayrağı indirmek isteyen Rambo Okan lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.