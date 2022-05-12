Türkiye Gazetesi

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması için 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla geçtiğimiz yıl 64 kilometrelik sınır hattına yapılan modüler duvar çalışmalarının 40 kilometrelik kısmı tamamlandı. Bir taraftan sınıra duvar örülürken diğer taraftan güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmuyor. Düzensiz göçle mücadele etmek için askeri birlikler İHA ve SiHA’lardan yararlanılarak koordineli şekilde çalışmalarını yürütüyor.

“150 KİLOMETRİK KISMIN TAMAMINI BİTİRMEYE PLANLIYORUZ”

Geçen yıl sınır hattında 64 kilometrelik beton duvarların 3 etapta ihale edildiğini belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kış şartlarından dolayı çalışmalara ara verildiğini havaların ısınması ile çalışmaların yeniden başladığını duyurdu. Vali Bilmez, “Bu yıl 90 kilometrelik Kapıköy Gümrük Kapısına kadar olan kısmı da ihale edilecek. Tabi bunun bir kısmı da ihale edildi. Bu yılın sonuna kadar duvar inşaatının 150 kilometrelik kısmının tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan, Yüksekova'ya kadar olan kısmını ise 2023 yılı sonuna kadar tamamen bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

41 BİN GÖÇMEN SINIRDA ENGELLENDİ

Duvar örme işlemleri devam ederek terör unsurları ve kaçakçıların geçişini önlemek için 7 gün 24 saat nöbet tutulduğunu aktaran Bilmez, “Diğer illerden güvenlik güçlerine takviye olarak yaklaşık 500 personel araçlarıyla geldi. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmaktadır. İHA'lardan da sürekli bölge takibi yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. Ocak ayından bu yana 41 bin düzensiz göçmenin sınırda engellendiğini belirten Bilmez, “7 bin civarında göçmeni de iç bölgelerde yakaladık. Yaklaşık 761 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 300 civarında araca ve Van Gölü üzerinde göçmenleri taşıyan 4 deniz aracına el konuldu. Organizatörlerin büyük bir kısmı yakalandı” dedi.

“NÖBET TUTAN KAHRAMANLARI GÖRSELER HAKLARINI TESLİM EDERLER”

Van sınırlarında geçmişte olduğu gibi gruplar halinde düzensiz göçmenle karşılaşmanın mümkün olmadığının altını çizen Bilmez sözlerini şöyle sürdürdü; “Zaman zaman minibüs, şok ev ve kamyon kasalarında saklanan göçmenleri de yakalıyoruz, yakalamaya da devam edeceğiz. Sosyal medyada eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor. Biz o bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin nasıl fedakârca çalıştığını görmeleri için kendilerini bölgeye davet ediyoruz. Biz onları bölgede gezdirelim. 3 bin rakımlı tepelerde ve sıfır derecenin altındaki havada 7/24 görev yapan kahramanları görseler haklarını teslim edeceklerinden eminim.”

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