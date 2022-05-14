Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Her renk başkadır ama mor öyle bir renktir ki, kimi çok sever kimi ise görmek bile istemez. Morun geçmişte az bulunan bir renk olmasından kaynaklı üretiminin oldukça zor olduğu, dolayısıyla da diğer kumaş renklerine göre pahalı olduğu biliniyor. Hâl böyle olunca da mor renkli giysiler sadece zengin kesim tarafından kullanılırmış. İşte bu yüzden geçmişten günümüze asalet, ihtişam, zenginlik ve lüksün rengine dönüşmüş...

Morun açık tonları daha iyimser, duygusal, sempatik duygular bırakırken, koyu tonları ise agresiflik ve bencillik gibi etkiler oluşturabiliyor. Morla birlikte en sık kullanılan renkler ise beyaz, sarı, krem rengi, bej rengi, lila rengi, siyah ve kemik rengi.

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