Türkiye Gazetesi

Tokat Belediyesi Şehir Terminali'ne giden Müslüm B. (30) terminalde otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) ateş açtı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının 3 yerinden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen şahsın ise göğüs bölgesinden tek kurşunla yaralandığı öğrenildi. Sabri B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

"NAMUSUM İÇİN VURDUM"

Öz kardeşi ile eşini vuran şahıs, verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Zanlı, basın mensuplarının "Eşinizi neden vurunuz?" şeklindeki sorusuna "Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum" diye cevap verdi.

BİR GÜN ÖNCE KENTE GELMİŞ

Öte yandan İstanbul’da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin Antalya’dan Tokat’a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği öğrenildi. Terminalde bekleyen şahsın otobüsten inen kardeşi ile eşine kurşun yağdırdığı kaydedildi.

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