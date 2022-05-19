Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre Ö.K. ve A.N. isimli 2 kişi çakmak gazı çekerken yangın çıkardı. Arka koltukta bulunan arkadaşlarının şaka amaçlı çakmağı ateşlemesi nedeniyle biriken gaz patlamaya sebep oldu.

2 KİŞİ YARALANDI

Otomobilden dışarı fırlayan ve vücutlarında 2’nci derece yanık meydana gelen Ö.K. ve A.N. adlı gençler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çakmağı ateşleyen genç olayda yara almazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi yaktı Kocaeli'de çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Çatı katında çıkıp 2 daireye daha sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.