Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu tahminini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük tahmin haritasına göre bugün Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak, yarın sadece Antalya ve çevresinde görülecek. Pazar günü ise İstanbul dahil yurdun birçok bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

22 Mayıs Pazar günü Trakya, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanak pazartesi günü etkisini azaltacak ancak yurt geneline yayılacak. Düşen sıcaklıklar bu dönemde yükselmeye devam edecek. Salı günü ise hava Trakya, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı bölgelerinde açacak, yurdun kalan kısmında sağanak etkisini sürdürecek.

22 Mayıs Pazar hava durumu tahmin haritası

20 MAYIS 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Aydın, Denizli, Antalya'nın batı ilçeleri ile Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın ise iç ve batı kesimlerde 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bugün rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23

Meteoroloji saat ve gün verdi, İstanbul'u uyardı: Sıcaklıklar 7-9 derece düşecek Meteoroloji İstanbul için son dakika açıklaması yaptı, sarı kod ile uyardı. İstanbul dahil 11 ilde yarın kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Meteoroloji, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 7-9 derece düşeceğini ve bu sistemin hafta sonuna kadar etkili olacağını belirtti. Sıcaklıklar ise pazar günü mevsim normallerine dönecek.