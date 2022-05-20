Türkiye Gazetesi

İstanbul Sancaktepe Paşaköy Mahalles, Basra Caddesi'nde sıcak saatler yaşandı. Saat 19.00 sularında polis, katil zanlısı C.F'nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Ardından kovalamaca başladı. Şahıs, cadde üzerindeki adak kurban satış yerinin önünde durdu. Otomobilinden inen C.F. polise ateş açtı, bunun sonucunda çatışma çıktı.

Güvenlik güçleri, zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan iki kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada, otomobilde iki adet tabanca ele geçirildi.

Libya'da çatışma: Silahlı grup Trablus'a girmeye çalıştı Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Savunma Bakanlığı, "yasa dışı silahlı bir grubun kargaşa çıkarmak için başkent Trablus'a sızmaya çalıştığını" bildirdi.

Sokakta karşılaşan iki grup arasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var Aralarında husumet bulunan iki grubun sokakta karşılaşması üzerine çıkan çatışmada,18 yaşındaki genç öldü, 3 kişi de yaralandı.

Petrol istasyonunda çatışma: 2 polis memuru yaralandı Petrol istasyonunu gasp eden suçlu, kendisini engellemeye çalışan 2 polis memurunu yaraladı.