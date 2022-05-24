Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar şemsiyesi ile birlikte yerden havalanarak 4 metre yüksekliğe ulaşan ve 'Şemsiye ile uçan adam' olarak tanınan Sadık Kocadallı, uzay yolculuğuna aday olduğunu açıkladı. Türkiye Uzay Ajansının uzaya göndereceği ilk Türklerden biri olmak istediğini duyurdu ve kendini bu görev için 'ideal' olarak tanımladı.

'UZAY İÇİN ŞARTLARIN BİR KISMI UYUYOR'

39 yaşındaki Sadık Kocadallı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu' görevine ilişkin konuştu. Uzay yolcusu olmak istediğini belirten Sadık Kocadallı, “Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık” dedi.

Sadık Kocadallı (sağda) ve Mehmet Şabap

Sebze halindeki esnaf arkadaşları da Sadık Kocadallı’ya destek verdi. Sebze hali esnafından Mehmet Şabap, “Ben de arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor! Şartlar açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonuna bir kişinin gönderileceğini duyurmuştu. Gönderilecek kişinin taşıyacağı şartlar ve detaylara ilişkin Milli Uzay Programı Strateji Belgesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Başvuru için 45 yaşından küçük olmak, mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek aranan şartlar arasında.

Milli Uzay Programı Strateji Belgesi Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji, hedef ve projelerinin, koordineli ve entegre olarak yürütülmesi amacıyla Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından 2022-2030 yıllarını kapsayan "Milli Uzay Programı Strateji Belgesi"nin hazırlandığını duyurdu.