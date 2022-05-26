Türkiye Gazetesi

Mafya tipi organize suç örgütlerine göz açtırmayan Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde operasyonlarını artırdı. Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştıran, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandıran, karşı çıkanları tehdit eden, suç örgütüne maddi menfaat sağlayan ve sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütleri tespit edildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bu tespitlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM ekipleri harekete geçti. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 İlde sabah saatlerinde eş zamanlı 13 organize suç örgütü ve suç örgütü kapsamında aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu hakkında toplam 315 şüpheli şahsa yönelik 'Müsilaj' kod adlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

GEÇEN SENE SAHİL RÜZGARI 1-2 VE 'TIRPAN' OPERASYONLARI DÜZENLENMİŞTİ

KOM ekiplerince geçen yıl turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerinde ve turistik diğer şehirleri kapsayan 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı, yine geçen yıl 9 ilde Sahil Rüzgarı 2 ve 30 ilde TIRPAN kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

İstanbul'da torbacılara şafak operasyonu! Polisi görünce pencereden aşağı attı ama kaçamadı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacılara yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, polisin geldiğini gören evdeki şüpheli, uyuşturucu dolu torbayı pencereden aşağı attı. Ekipler tarafından aynı adreste iki tabanca ele geçirildi.