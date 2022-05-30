Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisarlı internet haber yayıncıları Şuhut'ta buluştu. Şuhut Postası haber portalinin sahibi Recep Dikici'nin daveti üzerine ilçeye gelen Afyonkarahisar İnternet Habercileri Derneği, İnternet Medya Birliği üyesi gazeteciler, ilçenin önemli mekanlarını ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltı programının ardından gazeteciler Atatürk Evi (Hacı Veli Konağı), Şuhutlu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezi, Büyük Cami (Ulu Cami)'yi gezerek burada tarih kokan mekanlarla ilgili bilgiler edindi. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'ün de katkılarıyla düzenlenen gezi programı, öğle yemeği ikramı ile devam etti.

GAZETECİLERDEN TEŞEKKÜR

Aralarında Afyonkarahisar İnternet Habercileri Derneği Başkanı İsmail Ögeday ve İnternet Medya Birliği Başkanı Soner Gürsan'ın da bulunduğu heyet, ilçedeki tarihi varlıkları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gazeteciler misafirperverliklerinden dolayı Şuhut Kaymakamı Düzgün ile gazeteci Recep Dikici'ye teşekkür etti.

'Bir Gençlik Şöleni’ne Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden rekor katılım Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla organize edilen Bir Gençlik Şöleni’ne Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden de rekor katılım sağlandı.