Türkiye Gazetesi

Ulus ilçesinde kış uykusundan uyanana ayı, önce ekinlere ve arı kovanlarına zarar verdi arından da bir ineği telef etti. Son olarak da hayvanlarını otlatan bir vatandaşa saldıran ayı, talihsiz adamı ağır yaraladı.

CANINI ZOR KURTARDI

Hayvanlarını otlattığı araziden dönerken bir anda ayı ile karşılaşan ve ayının saldırısına uğrayan 52 yaşındaki Ramazan Kadıncı, kolundaki ve sırtındaki ısırıklar nedeniyle feci şekilde yaralandı. Bir süre ayıdan kurtulmak için mücadele eden ve daha sonra kendini yere bırakan Kadıncı, ayının kendisinden uzaklaştığı anı fırsat bilerek bölgeden hızla kaçtı.

60'DAN FAZLA DİKİŞ ATILDI

Ayı saldırısından yaralı olarak kurtulmayı başaran Kadıncı, evine sadece 1 kilometre mesafede yaşanan olayın ardından cep telefonu ile oğlunu arayarak yardım istedi. Taksiyle bulunduğu yerden alınan Kadıncı daha sonra ambulansa nakledilerek kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Vücudunun çeşitli noktalarında pençe izleri de bulunan Kadıncı’ya kolu ve sırtındaki derin ısırık yaraları nedeniyle 60’tan fazla dikiş atıldı.

"BÖBREKLERİMİ SÖKTÜ"

Hastanedeki tedavisinin ardından yaşadığı köye dönen Kadıncı, ayı saldırısıyla karşı karşıya kaldığı korku dolu anları ve nasıl kurtulduğunu şu sözlerle anlattı:

“Ben hayvanlarımı almaya gittim ormana. Hayvanlarla gelirken bir anda bir çatırtı kopunca ayı bir anda önüme çıktı. Ayıyla boğuştuk. Ben ondan sonra bağırarak bunu korkuttum ama ısırdı her yerimi. Kolumu ısırdı, bir de sırtımı ısırdı. Ben böbreğimden ısırınca böbreklerimi söktü dedim. Isırdı bıraktı, ısırdı bıraktı 3 defa. 2 ayağının üstüne kalkınca bağırarak onun üstüne doğru yürüdüm ben de. Devamlı bağırdım. Yere yattım boya boy. Büyük ihtimal ondan bıraktı. Öldü zannetti herhalde beni. Bağırırken biraz benden uzaklaştı. Şöyle sağıma baktığımda ayı benden bir 15 metre kadar uzaklaşmıştı. Tekrar bir daha baktığımda göremeyince hemen kaçtım oradan. Telefon vardı, telefonla oğlumu aradım beni ayı ısırdı diye. Taksiyle geldi benim yanıma ondan sonra taksiyle gittim. Ambulansa haber verdik ambulans hazır bekledi. 60 kanca dikiş atıldı. 60 tane filan kanca var. Hayvanlara da saldırmış, yemiş yani ineğin bir tanesini. Vatandaşın arılarına da saldırmış parçalamış. En son ben karşı karşıya kaldım.”

HERKES KORKU İÇİNDE

Ulupınar Mahallesi Muhtarı Musa Tüfekçioğlu ise herkesin endişe içinde olduğunu belirttiği konuşmasında, “Vatandaşın bahçelerine dadandı. Akabinde arı kovanlarına zarar vermeye başladı. Bir tane vatandaşımızın ineğini telef etti. En sonunda da Ramazan ağabeyimize saldırdı. Bu bahsettiğimiz olaylar tapulu arazilerimiz, yerleşim yerlerine çok yakın. Mahallemizin içinde. Köydeki insanlar önce bağına bahçesine gitmekte, hayvanlarını otlattığı araziye getirip götürürken endişe içinde. Korkuyorlar. Arıcılar yine keza öyle. Herkes korkuyor" ifadelerinde bulundu.

İşitme engelli adama ayı saldırdı: Görüntülü aramayla kurtuldu Artvin'de işitme engelli bir adam ormanlık alandan geçtiği esnada bir ayının saldırısına uğradı. Yaralanan adam elindeki balta yardımıyla ayıdan kurtulurken arkadaşını görüntülü arayarak yardım istedi.

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