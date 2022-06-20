Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kırklareli, Osmaniye, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

6 İLDE KUVVETLİ BEKLENİYOR

Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yeni haftada da sürecek (19 Haziran 2022 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika hava tahminine göre bugün İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında yoğunlaşırken, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sağanaklar yurdun özellikle iç kesimlerinde yeni haftada da sürecek.

Meteoroloji uyardı: Bir bölge iki ilde sağanak alarmı Meteoroloji, İç Ege ile Ankara'nın güney ve batı, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri için yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.