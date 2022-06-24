Türkiye Gazetesi

Almanya, Sinoplu Hüseyin Ersoy'u konuşuyor. Ölen insanların evlerini tasfiye eden Hüseyin Ersoy, yaşadığı olay sonrası ülkede gündem oldu. Kahraman ilan edilen 45 yaşındaki 3 çocuk babası Ersoy'u Almanya'nın gündemine oturtan olay, hayatını kaybeden bir adamın evini boşalttığı sırada bir dolabın kapağını açmasıyla başladı.

İşçi olarak 1999'da Almanya'ya giden Ersoy, 17 sene bir fabrikada çalıştıktan sonra kendi işini kurduğunu belirtti. Ersoy, ev boşaltma, daire boşaltma ve iş yeri boşaltma gibi gereksinimler için firma kurduğunu söyledi.

"ÇANTAYI AÇINCA PARA OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Başına gelen olayın boşaltılması gereken bir daire işi ile başladığını aktaran Ersoy, "Normal bir şekilde işimizi aldık, daire içinde işimiz bitince bodrumdaki oda bölümüne geçtim. Eski bir dolabın içindekileri boşaltırken, kutunun içerisinden bir torba çıktı. İçerisinde kitap olduğunu düşündüm. Çantayı açınca içinde kitap değil para olduğunu gördüm" dedi.

İlk başta çanta içerisindeki paraların sahte olduğunu düşündüğünü aktaran Ersoy, "Ufak bir kontrolden sonra paraların sahte olmadığını anladım. Yüklü bir miktar olduğunu anladım ve heyecanlandım. Çünkü hiç bu kadar çok parayı bir arada görmemiştim" ifadelerini kullandı.

"KUL HAKKI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Dairedeki işlerini bitirdikten sonra bulduğu parayı saymak üzere eve götürdüğünü aktaran Ersoy, "İşimizi bitirip paraları eve götürdüm. Saymam gerektiğini düşündüm. Çünkü az bir meblağ değil. Saydığımda 557 bin euro artı 2700 İsviçre Frank’ı vardı" dedi.

Paraları saymasının ardından eşi ve çocuklarına durumu anlattığını ifade eden Ersoy, "Eşimle ve çocuklarımla konuşup bu paranın bize ait olmadığını düşünerek parayı teslim etmek üzere bayanı aradık. Kul hakkının miras hakkı olduğunu düşünerek teslim ettik" dedi.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ"

Ersoy, "Rabbim 'her şeyle bana gelin ama kul hakkıyla gelmeyin' diyor. Bunu bilerek o parayı sahiplenemezdik. Alman bayanı aradığımızda işimizi bitirdiğimizi ve anahtarı teslim etmek istediğimizi, aynı zamanda evde bir miktar para bulduğumuzu miktarı belirtmeden izah ettik" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle paranın mirasçısının kendileriyle ilk etapta görüşmek istemediğini aktaran Ersoy, "O zamanlar Covid-19’un en yoğun dönemleri olduğu için bayan koronavirüs tehlikesi sebebiyle bizimle görüşmek istemediğini belirtti. Ben ısrarla görüşmemiz gerektiğini belirttim. 9-10 gün sonrası için randevu verdi. Kendisi bu civarda değildi ve başka bir şehirde yaşıyordu. Ailenin tek çocuğuydu" dedi.

500-600 EURO TAHMİN ETTİ

Eşiyle birlikte dairede buldukları parayı mirasçısına teslim etmeye gittiklerini belirten Ersoy, mirasçıya ilk olarak kendisini buraya getiren kuvvetin İslamiyet olduğunu belirttiğini aktararak, "Kendisinin rızası olmadan kesinlikle 1 euroya dahi dokunamayacağımızı söyledik. Ben bunu kendim söyledim ve konuşmanın devamını eşime bıraktım. Bayan eşime 'ne kadar para buldunuz' diye sordu. Eşim tahmin edin deyince bayan 500 euro ya da 600 euro civarı olabilir diye tahmin etti" dedi.

ŞAKA YAPTIĞIMIZI ZANNETTİ

Mirasçının tahminlerinin yanlış olduğunu kendisine söyleyince kadının kendilerine "50 bin euro olamaz" dediğini aktaran Ersoy, "Eşim '50 bin euro değil ama 550 binden fazla olduğunu söyleyebilirim! dedi. Kendisi şaka yaptığımızı zannetti. Parayı kendisine gösterip masanın üzerine koyunca o da şok geçirdi. Çünkü babasının böyle bir parası olduğundan kendisinin de haberi yokmuş. Emaneti sahibine teslim edince kuşlar gibi hafifledim. Kul hakkı yemeyi Allah kimseye nasip etmesin" dedi.

Sergilediği ahlaklı davranışla tüm kesimlerin takdirini kazanan Ersoy, birçok kişiden kutlama ve tebrik mesajları aldı.

Almanya'da polis araçları kundaklandı G7 Zirvesi öncesinde Almanya'da sekiz polis aracı kundaklandı. 26 Haziran'da başlayacak kritik zirvenin öncesinde yaşanan kundaklama olayı polisi harekete geçirdi.