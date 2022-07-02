Türkiye Gazetesi

Cenazeye gitmek için yola çıktılar ama ölümle burun buruna geldiler. Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde Ahmet K. yönetimindeki 61 PD 790 plakalı minibüs, seyir halinde iken ilçenin Simenli mahallesinde freninin boşalması ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç bir evin çatısına düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

VEFAT EDEN MHP'Lİ İLÇE BAŞKANININ CENAZESİNE GİDİYORLARDI

Minibüstekilerin vefat eden Şalpazarı MHP İlçe Başkanı Ömer Özdin’in cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon'da DEAŞ militanı yakalandı Trabzon'da terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Trabzon'da belediye hoparlörlerinden "Mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye anons merkezinden hem vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı hem de Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında silah kullanılmaması gerektiği konusundaki uyarılarını sürdürdü. Anons üç gün boyunca belediye hoparlöründen yayınlanacak.

Trabzon'da hamsi azaldı, fiyatı yükseldi Trabzon’da denizden az çıkan hamsinin fiyatı yükseldi.