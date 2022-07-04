Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'nın Durban şehrinde yaşayan yılan avcısı Nick Evans, bir adamın bahçesinde yılan olduğuna dair ihbar almasının ardından yılanı oradan uzaklaştırmak için ihbarı aldığı eve gitti. Evans, bir süre evin bahçesinde arama yaptı.

Bir süre yılanı arayan yılan avcısı Nick Evans, yılanı sakladığı yerden çıkardı ve gördüğü karşısında bir hayli şaşırdı. Yılanın iki başlı olduğunu gören Evans, gözlerine inanamadı.

Nick, yılanın tehlike arz etmediğini fakat iki başlı olmasının insanları korkuttuğunu söyledi.

Nick yılanı zarar vermeden bir şişeye koyduktan sonra ormanlık alana attı. Nick, yılanın yumurtadayken deforme olduğunu bu nedenle iki başlı olarak yumurtadan çıktığını söyledi.

Nick, yılanın diğer yılanlara göre çok yavaş hareket ettiğini ve çok uzun süre yaşamayacağını söyledi.

Yangından sonra ortaya çıktılar: Yüzlerce yılan ilçeyi bastı Tarihin en büyük orman yangının yaşandığı Manavgat’ta binlerce hektarlık alan küle döndü. Yüzlerce insanın etkilendiği, milyonlarca ağacın yandığı yangın bir felaketi daha beraberinde getirdi. Yaşam alanları yanıp küle dönen yüzlerce yılan, şehir merkezine indi. Şehir merkezinde sık sık yılan görülmeye başlandı.