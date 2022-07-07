Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün akşam saat 22.00 civarında Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste bir kişi, iddiaya göre Avcılar Cihangir Mahallesi durağına geldiği sırada yanında oturan kadının gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden bir başka yolcu, adama bağırarak tepki gösterdi.

"UTANMIYOR MUSUN?"

Fotoğrafı çekilen kadının, adamın üzerine yürümesiyle bir anda metrobüs karıştı. Diğer yolcular da olaya dahil olarak şüpheliye tepki gösterdiler. Olaya maruz kalan kadının, "Milletin bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?" sözleri üzerine şüphelinin "Tamam sileceğim" demesi pes dedirtti.

İhbar üzerine olay yerine gece bekçileri gelerek şüpheliyi gözaltına aldılar. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüs hattında 'beyaz yol' çalışması başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metrobüs hattında yapacağı yenileme kapsamındaki "Beyaz Yol" çalışması saat 00.00 sıralarında başladı.

İstanbul’da ilginç kaza: İETT yardım aracı metrobüse çarptı İstanbul Bayrampaşa'da İETT yol yardım aracı, metrobüse arkadan çarptı. İlginç kazanın ardından metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu.