Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarladan insan kemikleri çıktı. Kırsal Tutumlu Mahallesi yakınlarında iş makineleriyle tarlada taş temizliği yapan mahalle sakinleri insan kemikleri buldu.

KEMİKLERDEN KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak kemiklerin bulunduğu alanda bir süre daha kazı yaptı. Ekipler, çıkarılan kemikleri, kimlik tespiti için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna gönderdi.

Amazon'a giren gazeteci bir daha çıkamadı! Kemikleri bulununca gerçek ortaya çıktı Amazon ormanına yerli kabilelerle ilgili bir haber yapmak için giden İngiliz gazeteci Dom Phillips ve yerli uzman Bruno Pereira'dan uzun süre haber alınamamıştı. Ailelerin durumu polise haber vermesi ile inceleme başlatan ekipler iki adamın kemik kalıntılarını bulabilmişti. Olayın ardından Brezilya polisi, cinayete kurban gittiği belirlenen iki adamın davasında 3. şüphelinin daha tutuklandığını duyurdu.

Su patlağı için yapılan kazıda ortaya çıkan kemik parçaları işçileri şoka uğrattı Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bahçe içerisinde yapılan kazıda ortaya çıkan kemik parçaları paniğe neden oldu.