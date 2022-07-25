Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da annesini silahla vurarak yaralayan genç, ardından silahı kafasına dayayıp kendini vurdu. Ağır yaralanan anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Olay, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Ömer Ş. annesi Sabiha Ş.’yi (46) evde yemek yaparken sırtından silahla vurdu. Panikle oturma odasına koşan genç, ardından silahı kafasına dayayarak ateşledi. Olaya şahit olan evdeki gencin kız kardeşi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık çalışanları, anne ve oğlunu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Anne ve oğlunun hayati tehlikesi devam ederken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ömer Ş.'nin Fen Lisesi mezunu olduğu ve İstanbul’da mühendislik fakültesinde okuduğu öğrenildi.

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