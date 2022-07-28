Türkiye Gazetesi

Kayseri’de ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, firmalarından araç kiralayan kişilere boş senet imzalattıktan sonra senetleri dolduran ve imzalayanlardan da tehdit yoluyla para tahsil eden 2'si kadın 8 kişi yakalandı.

1 MİLYON 48 BİN TL DOLANDIRDILAR

Kentte faaliyet gösteren bir araç kiralama firması sahibi şüpheliler araç kiralayan ve kefil olan kişilerden farklı tehdit yöntemleri ile parayı tahsil etmeye çalıştı. Bazı senetleri de yüksek meblağlarla doldurup elden borç para verdiklerini belirterek araç kiralayan müştekiler hakkında icra takibi başlatan şahıslar, bu yöntemle 17 kişiyi yaklaşık 1 milyon 48 bin TL tutarındaki senetlerle mağdur etti.

İhbarlar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'organize bir şekilde nitelikli dolandırıcılık', 'açığa imzanın kötüye kullanılması' ve 'tehdit' suçlarını işleyen C.A., S.B., M.G, A.C., O.S, K.S, A.T. ve H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, değişik şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda imzalı boş senet ele geçirdi.

2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si kadın 6 kişi de adliyeye sevk edildi.

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