Türkiye Gazetesi

Bazı balıklar fazla kanlıdır. Lezzetlerinin bozulmaması adına pişirmeden ve temizlemeden önce birkaç hamle yapılarak kanları akıtılmalıdır. Bu işlem birçok kişiye zor gelebilir. Ancak yemek yapmaya ilgi duyan ve şef olmak isteyen kişiler tarafından balığın kandan nasıl arındırılacağının bilinmesi gerekir. Sevilen yarışma programı MasterChef’te Mehmet şefin sorusuyla birlikte Google’da balık kanının temizliği sıklıkla aranan konular arasına girdi. Peki, balığın kanı nasıl çıkar? Balık kanı nasıl temizlenir? Balık kandan nasıl arındırılır? Konuyla ilgili merak edilen soruların cevaplarını sizler için bir araya getirdik.

BALIK KANI NASIL TEMİZLENİR?

-Balığın kanını akıtmak için balığın kuyruğunu omurga ile birleştiği kısmın iki parmak üstünden bıçakla kesip atın.

-Kuyruk kısmı aşağı gelecek şekilde balığı misina ya da bir ip yardımıyla uygun bir yere asın.

-Kanın yavaş yavaş damladığını göreceksiniz. Kanın akması durduktan sonra balığı temizleyebilirsiniz.

- Eğer balığınız pullu bir balıksa kuyruğunu kestiğiniz yerden tutarak bıçak yardımıyla ters yöne doğru balığın pullarını temizleyebilirsiniz.

- Hamsi, palamut gibi küçük balıklarda önce kafasını koparın. Temizlik işlemi için bir elinizin avcuna balığı yerleştirin. Diğer elinizin parmağıyla balığın ortasına nazikçe delik açıp parmağınızı kaydırın. İçindeki tüm pisliği kolayca çekip alın.

- Palamut, çipura, levrek gibi büyük balıklara aynı izlemi uygulayıp kılçıklarını cımbızla temizleyin. Elinizi balığın üzerinde gezdirerek kontrol edin.

- Balığı kandan ayırma, pul ve kılçıklarını temizleme işlemleri sonrasında bol su ile yıkayın. Hatta vakit varsa su içinde biraz bekletebilirsiniz. Yıkadığınız balıkları süzgece koyup sularının süzülmesini bekleyin.

BALIK KANDAN NASIL ARINDIRILIR?

Balığı kandan arındırmak için bir diğer yöntem ise balığın kafasının hemen altından ufak bir kesi açmaktır. Bu kısım parmak yardımıyla hafif oyulur. Balığın kanı yavaş yavaş akmaya başlar. Su dolu bir kovaya balıklar alınır. Biraz bekledikten sonra balıklar yıkanıp süzülür.

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