Türkiye Gazetesi

Osmaniye’de motosiklet, karşı yönden gelen traktörün çarpıştı. Feci kaza esnasında motosiklette bulunan iki gençten biri olay yerinde, diğeri hastanede hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, kaza Osmaniye-Kadirli yolu Kesmeburun köyü civarında meydana geldi. Gencay Kurtoğlu ve yakın arkadaşı Osman Demircioğlu’nun bulunduğu motosiklet, traktörle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede Gencay Kurtoğlu’nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Osman Demircioğlu ise ambulansla Osmaniye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Osman Demircioğlu da kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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