Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Bursa İnegöl’den İstanbul'a seyir halinde olan sürücü Mahmut Fidan (40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. O sırada yolcular araçtan indiler. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. 1 saat süre ile kapanan karayolu trafiğe açıldı. Yolcular başka bir otobüsle yoluna devam ettiler.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet'e ait lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlerin sardığı deponun yanında bulunan 112 Çağrı Merkezi'ne yakın olması nedeniyle yangına TOMA'larla müdahale edildi, yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'de korkutan orman yangını Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın erkenden yapılan hava ve kara müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.