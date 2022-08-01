Türkiye Gazetesi

Bunaltıcı sıcaklardan nedeniyle serinlemek isteyener, göller, su kanalları ve çaylara girerek serinlemek istiyor ancak bu serinleme çabaları çoğu zaman faciayla bitiyor. Tatile memlketine giden genç öğretmen serinlemek istedi ama canınan oldu. Dün akşam saatlerinde, Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde meydana gelen feci olayda, Gündoğmuş ilçesinden akrabası olan arkadaşlarıyla piknik yapmak için mahalleye gelen Mehmet Özdemir (28), serinlemek için Köprüçay'a girdi.

Genç, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ 700 METRE ÖTEDE BULUNDU

Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve Side Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yapılan aramada, Özdemir’in cansız bedeni, suya girdiği noktadan 700 metre ileride bulundu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özdemir’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç öğretmenin sınıf öğretmeni olarak İstanbul’da görev yaptığı ve tatil için memleketi Antalya’ya gediği öğrenildi.

Antalya’da akıllara durgunluk veren haciz kurnazlığı Antalya’da haciz yoluyla bağlanan araçlarını geri almak isteyen bazı vatandaşlar ilginç bir yola başvurdu. Araçlarını söktükten sonra yol kenarına bırakan şahıslar kendi araçlarını ihbar edip, yediemin ihalesine girerek aracını ucuza aldığı belirlendi.

Antalya'da ortaya çıktı görünce şoke oldu: İnsan yüzlü örümceği sahiplendi karınca ile besliyor Antalya'daki 65 yaşındaki Fatma Ağaçbacak çamaşır topladığı sırada eşofmanında gördüğü insan yüzlü örümcek karşısında şoke oldu. Bu yaşında ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü söyleyen Ağaçbacak, hayvanı sahiplendi. İnsan yüzlü örümceği kavanozda karınca ile besliyorlar.

Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.