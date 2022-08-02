Esenyurt Koza Mahallesi’nde meydana gelen olayda atölyesinde çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek şahıs, iş yerindeki kumaş sıkıştırma makinesine kolunu kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu kolu kopan ve kan kaybeden şahsa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, iş yerinde olaya ilişkin inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Öte yandan Esenyurt Belediyesi’ne bağlı ekipler savcılığın kararıyla olayın yaşandığı iş yerini mühürledi.
Tekstil atölyesinde korkunç kaza: İş makinesine kolunu kaptırdı hayatını kaybetti
02.08.2022 - 17:23 | Son Güncelleme: 02.08.2022 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Esenyurt’ta bir tekstil atölyesinde çalıştığı iş makinesine kolunu kaptıran yabancı uyruklu çalışan hayatını kaybetti.
Esenyurt Koza Mahallesi’nde meydana gelen olayda atölyesinde çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek şahıs, iş yerindeki kumaş sıkıştırma makinesine kolunu kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu kolu kopan ve kan kaybeden şahsa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, iş yerinde olaya ilişkin inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : esenyurt,iş makinesi,kaza,
891549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/891549.aspx
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