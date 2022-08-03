Türkiye Gazetesi

Gazeteci Yılmaz Özdil, 22 Temmuz tarihinde 28 Şubat hakkında bir yazı kaleme aldı. Gazetede yayımlanan yazıya birtakım eleştirilerde bulunan Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Süleyman Göncü, konuyla alakalı olarak mail üzerinden Özdil’e cevap yazdı. Konu hakkında yazışma gerçekleştiren Göncü, Özdil’den gelen cevapta hakaretle karşılaştığını iddia etti. Karşılaştığı hakaretle şaşkınlık yaşayan Göncü, suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Bu çerçevede Eskişehir Adliyesine gelen Göncü, avukatı aracılığıyla hazırladığı dilekçeyi savcılığa verdi.

"HAKARET DAVASI AÇACAĞIM"

Yaşanan süreci ve yazışmaları gazetecilere anlatan Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Göncü, “22 Temmuz’da Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gazetenin son sayfasına tam sayfa 28 Şubat generalleriyle ilgili bir makale yazdı. Bizler de 28 Şubat dönemlerinde, 28 Şubat cuntasının silahlı kuvvetlerden uzaklaştırdığı askerler olarak bu yazıya eleştirel bir cevap yazdım. Cevabıma hakaretle cevap verdi. Ben hakaretine ikinci kez mail yolluyla bir eleştiri daha yapınca bu sefer hakaret ve küfür ederek, sinkaflı cümleler kullanarak şahsıma cevap vermiştir. Sosyal medya aracılığıyla hakaret davası açacağım. Bugün suç duyurusunda bulunuyorum akabinde de gelişmeleri takip edeceğiz” dedi.

Yılmaz Özdil'den skandal sözler: Yağmur duasıyla dalga geçtiler Dindarları hedef almayı alışkanlık haline getiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bu sefer de yağmur duasıyla dalga geçti. Özdil "Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu" dedi. İkili yağmur duasıyla dalga geçerken kanalın da "Diyanet, yağmur duasında ayarı fazla mı kaçırdı?" şeklinde alt yazı yazması tepki topladı.

Hulusi Akar'ın Yılmaz Özdil'e açtığı hakaret davasında karar çıktı Katıldığı televizyon programında, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde Hulusi Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan gazeteci Yılmaz Özdil'e 5 ay hapis cezası verildi.

Yılmaz Özdil’in villasına yıkım kararı çıktı Gazeteci Yılmaz Özdil’in, Bodrum’da eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölümün olduğu ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı çıkarıldı.