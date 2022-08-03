Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 2 örgüt mensubu daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 65'e yükseldiği belirtildi.
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Şırnak'ta terör saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan güvenlik korucusu için düzenlenen törende vali ve belediye başkanı olmak üzere çok sayıda isim katıldı.