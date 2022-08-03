Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nda hayvanını kestirmek için Yenice Mahallesi'ne getiren İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, kurbanlık danasını elinden kaçırdı. Bayramdan bu yana hayvanını arayan Muhtar Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde buldu. Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladılar.

Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti.