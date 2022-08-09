Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki ambulansın çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ambulansın gittiği güzergahı belirleyen ekipler, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.D. durdurulan ambulansta gözaltına alındı.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan ambulansın sağ arka çamurluk kısmında göçükler olduğu tespit edildi.
Adıyaman'daki 8-10 yaşlarındaki 4 çocuk iki ambulansı yaktı Adıyaman’da 8-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen 4 çocuk kapısının açık olduğunu gördükleri ambulansın önce içine girdiler bir süre oyalandıktan sonra çıkan çocuklar daha sonra ateşe vererek kaçtılar. Yangın daha sonra diğer ambulansa sıçradı. İki ambulans küle dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Önce tehdit sonra saldırı! Ambulansa kafa attı, zarar vermeye çalıştı Mersin'de bir şahıs yakınlarını hastaneye götürmek için gelen ambulanstaki çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. Şahıs ambulansa önce zarar verdi, sonra sağlık çalışanlarını tehdit etti. Sağlıkçıların şikayetçi olduğu şahıs gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Ambulansa yol vermeyen sürücü trafikten men edildi Bursa’da asker eğlencesi diye meşaleler yakıp yol kapatan ve ambulansın geçmesine izin vermeyen sürücülere idari para cezası kesilip trafikten men edildi.