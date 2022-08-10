Türkiye Gazetesi

Karasu ilçesinde 13 yaşındaki İlayda Eren ailesi ile birlikte denize geldi.

Cankurtaran bölgesinin dışında suya giren 13 yaşındaki İlayda bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.

Durumun fark edilmesi üzerine olay cankurtaranlara bildirildi. Bölgeye gelen cankurtaran ve sahil güvenlik ekipleri dalga sebebi ile suya giremedi.

Ekipler su ve sahilde dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Suda kaybolan kızın annesinin çaresiz bekleyişi ve acı feryatları ise yürekleri sızlattı.

ACI DETAY

Girdiği denizde dalgalara kapılan kızın denize gelmek istemediğini annesine söylediği öğrenildi.

BÖLGEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTI

Öte yandan, aynı bölgede İlayda ile birlikte boğulma tehlikesi geçiren farklı bir kişi daha kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ilçe genelinde denize girmek yasaklanmıştı.

Ailenin bölgedeki acı bekleyişi ile birlikte ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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