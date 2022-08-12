Türkiye Gazetesi

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda sddialara göre 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katından atılan sigara izmariti alt kattaki balkonda bulunan koltuğun üzerine düştü. Kısa sürede büyüyen alevlerin bütün balkonu sarması sonucu meydana gelen yangını gören mahalle sakinleri 112'yi aradı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı evin balkonu kullanılamaz hale gelirken, dairenin iç kısımlarının bir bölümü de zarar gördü.

YANGINDA EVDE KİMSE YOKTU

Yangınla ilgili konuşan ev sahibi Fırat Akkuş, “Sadece ayda yılda bir kullandığımız bir dairemiz. Komşuların haber vermesi üzerine geldik. Mutfak, salon ve balkon bölümü tamamen kül olmuş durumda. Olayları inceleme ekipleri gerekli araştırmaları yaptı. Dışarıdan bir etken, tamamıyla balkondan kaynaklandığı gözüküyor. Balkondaki kanepeden içeri bir sıcaklık vurup, sonra patlama sesi duyulmuş. Durum böyle, bakalım hayırlısı. Yangın anında evde kimse yoktu. Maddi yönden bir hasarımız var” dedi.

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