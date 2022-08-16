Türkiye Gazetesi

Sürücünün kntrolünden çıkan araç resmen dehşet saçtı. Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen feci kazada Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada araç şoförü Reşit Kaya hayatını kaybederken, yanında bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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