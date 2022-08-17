Türkiye Gazetesi

Özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Emrah Ustaoğlu, "Sıcaklarda araçlarda en çok dikkat etmemiz gereken rampa çıkarken baskı balatayı sıkıştırmamak gerekiyor. Sürekli olarak vites değiştirmek gerekiyor. Ülke coğrafyamızda rampalarımız çok olduğu için insanlarımız gezmeye gidiyor, aracı sıkıştırıyorlar. Bu da motor arızalarına sebep oluyor. Conta yanabiliyor" dedi.

FREN DİSKLERİ ZARAR GÖREBİLİR

Ustaoğlu, uzun yol yapan sürücülere ise "Sıcaklarda araç sahipleri uzun yola gidiyorsa ve yolda mola vereceği tesise uğradıysa kesinlikle araç istop edilmemeli. 5 dakika kadar aracın rölantide çalışması gerekiyor. Ayrıca tesislerde araçlarına su tutturulmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Uzun süre yol giden araçların fren diskleri ısınır su tutulduğunda ise fren disklerine hasar veren en önemli faktörlerdir. Sıcakken su tutulması durumunda fren diskleri çatlayabiliyor, balatalar zarar görebiliyor. Yolda fren sorunu yaşayabiliriz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor" uyarısında bulundu.

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