Türkiye Gazetesi

Türkiye, dün yaşanan trafik kazalarıyla sarsıldı. Gaziantep'te meydana gelen otobüs kazasının bir benzeri saatler sonra Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında freni boşalan gübre yüklü tır, 2 araca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar da olay yerine toplandı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü sırada gübre yüklü bir başka tır, hızla kalabalığın arasına daldı.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçmaya çalışırken, tır bir apartmana çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada 1’i polis ve aralarında çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

BAKAN SOYLU DEFİN TÖRENLERİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin’in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu sabah saatlerine kadar hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına ve defin törenlerine katıldı. Bakan Soylu daha sonra hastanedeki yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. İsimler şöyle: İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan Tanrısever, Mihriban Tanrısever, Necla Önen, Bover Babur, Yahya Ergin, Kemal Dağ, Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk, Sitti Abun ve Fesih Dağ.

"İNSANIN SÖYLEYECEĞİ SÖZÜ KALMIYOR"

Olaya ve sürece dair açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, insanın boğazının düğümlediğini dile getirerek, "Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyeceği sözü kalmıyor. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetliyle kazazedemizin ve ailelerimizin yanındayız. Biz de sabaha kadar burada hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu, hem de bu konuda kimin ihmali varsa tüm tespitleri -arkadaşlarımız ve Emniyet Genel Müdürümüz burada, valimiz burada ve buradaki arkadaşlarımızla birlikte- bu değerlendirmeleri yapmış olacağız. Bir önceki kazayla ilgili bir polisimiz hayatını kaybederek şehit oldu. İki yaralı hastanedeler, iki gözaltımız var. İki şoför" ifadelerinde bulundu.

Bakan Soylu'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama: Soruşturma çok önlü sürüyor Mardin ve Gaziantep'te meydana gelen kazalara ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleriBakanı Süleyman Soylu, "Kazalara ilişkin soruşturmalar çok yönlü olarak sürüyor. Mardin'de de kaza olan yolda bir eğim var. Vatandaşlarımızın Mardin'deki çevre yolu talebine cevap vereceğiz. Ulaştırma Bakanlığımız buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacak" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den Mardin ve Gaziantep'teki kazalarla ilgili açıklama: Eğer varsa esrar perdesi aralanmalı Gaziantep ve Mardin'de dün meydana gelen 35 kişinin hayatını kaybettiği kazalarla açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay ortaya çıktı Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Feci kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin ile ilgili ortaya çıkan ayrıntı ise yürek yaktı. 1 çocuk babası Ergin'in bir hafta önce Tekirdağ'dan Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu öğrenildi.

Mardin'de tır faciası! Ölü sayısı artıyor Gaziantep'teki feci kaza Türkiye'yi hüzne boğarken bir acı haber de Mardin'den geldi! Derik ilçesinde freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 1 polisin de şehit olduğu öğrenildi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26 olarak açıklanırken, Mardin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kazaya ilişkin şoförlerin gözaltına alındığı ihmal-kasıt incelemesi yapıalcağını açıkladı.