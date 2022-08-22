Türkiye Gazetesi

Arızalanınca yol kenarında duran kamyonete belediye otobüsü çarpınca olan oldu. Merkez Osmangazi ilçesi yakın çevre yolu üzerinde Mutlular Mevkisi Ankara'ya gidiş yönünde meydana gelen kazada Murat M. idaresindeki kamyonet arıza yapınca yolun sol şeridinde durdu.

Serkan A. yönetimindeki belediye otobüsü arızalanan kamyonete arkadan çarparak, yol dışına savruldu.

3'Ü AĞIR 21 YARALI

Kazada otobüs şoförü Serkan A. ile A.Ç ve M.Ş ağır olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol kısa süre trafiğe kapandı.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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