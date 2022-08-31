Türkiye Gazetesi

Çok sayıda kişinin bulunduğu tekne alabora olunca denizde resmen can pazarı yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Riva'da meydana gelen kazada iddiaya göre, denize açılan ve içinde 9 kişilik bir ailenin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Su almaya başlayan tekne, kısa süre sonra alabora oldu ve tekne içerisindeki 9 kişi denize düştü.

Teknede bulunanlar arasında yüzme bilmeyenlerin olması korku ve paniğe yol açtı. Aile üyelerinden yüzme bilmeyen kişiler, alabora olan tekneye tutunarak kurtulmaya çalıştı.

BALIKÇILAR YARDIMA YETİŞTİ

Denize düşen vatandaşların yardımına çevredeki balıkçı tekneleri yetişti. Yardım için gelen balıkçılar, denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizden önce kadın ve çocuklar çıkarıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Beykoz’un efsane oteli harabeye döndü Beykoz, Riva’da deniz manzarasıyla insanı mest eden Legend otel hırsızlar ve tinercilerin hedefi haline geldi. Mahkemelik olan otelde güvenlik sorunu yaşanırken, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Beykoz’un efsane hayalet oteli havadan görüntülendi.

Beykoz sahili çamura bulandı Meteoroloji günler öncesinde uyarmıştı. Beklenen yağış İstanbul’a düştü. Beykoz’da yağmur sonrası Riva sahili kahverengiye döndü. Çamura bulunan sahil havadan görüntülendi.

Beykoz'da bir restoranın istinat duvarı çöktü Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Beykoz'da bulunan bir restoranın yol üzerinde bulunan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir kişi yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.