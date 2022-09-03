Türkiye Gazetesi

Edremit ilçesinde meydana gelen olayda işveren Z.Ö. (39) ile yanında usta olarak çalışan M.K. (34) arasında işe geç gelme yüzünden tartışma yaşandı.

TÜFEKLE VURDU

Telefondan yaşanan son tartışmanın ardından ustasının evinin önüne gelen Z.Ö. tek başına evinin önünde oturan M.K.’nın iddialara göre, bıçak ile üzerine geldiğini görmesi üzerine arabada bir yakınına ait olan ruhsatlı tüfek ile ateş açtı.

Yaralanan M.K. çevredekilerin yardımıyla Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Z.Ö. ise Körfez Polis Merkez Amirliği’ne giderek teslim oldu. Z.Ö. Edremit Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Olay yerinde Edremit İlçe

BIÇAK BULUNDU

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bir adet bıçak olay yerinde ekipler tarafından ele geçirildi.

M.K.’nin cenazesi otopsi işlemlerinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili tahkikat başlattı.

20 yaşındaki genç başından vurulmuştu... Ormandaki cinayetin sebebi ortaya çıktı: 5 kişi gözaltında! Muğla’nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay, başından silahla vurulmuş halde ormanlık alanda bulunmuştu. Cinayetle ilgili 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Gencin kan davası nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi.

Kan donduran cinayet! Eşini çekiçle öldürüp gömdü... Cesedi 'Baron' isimli köpek buldu Ankara’da tartıştığı kocası tarafından başına çekiçle vurularak öldürülen kadın, cani koca tarafından folyoya sarılarak toprağa gömülmüş ardından bahçeye gelen 'Baron' isimli köpeğin gömülen noktayı kazması ile kan donduran cinayet çözülmüş oldu.