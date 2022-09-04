Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler’de geçtiğimiz Cuma günü yaşanan feci olay saniye saniye kameraya yansıdı. Bir eczanede kalfa olan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için iş yerinden çıkarken yanına husumetlisi geldi. Konuşma bahanesiyle dışarı çıkan şahıs Burak Arat ile tartışmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan silahını çıkartarak gence doğrulttu. Kaçan Burak Arat’ı kovalayan saldırgan arkasında 5 el kurşun yağdırdı. Saldırının ardından saldırgan kendini bekleyen beyaz plakasız motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Sırtına 3 kurşun isabet eden saldırgan ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis kiplerine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Ağır yaralı genç Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı, yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edildi.

KAÇARKEN YERE YIĞILDI

Öte yandan, yaşanan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, husumetlisinden kaçan genç sokakta koşmaya başlıyor. Bir süre sonra sırtından vurulan genç yere düşüyor. Birkaç metre yerde sürünen genç ardından hareketsiz kalıyor. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak gencin yanına geliyor. Ardından sağlık ekipleri ambulansla olay yerine geliyor. Vatandaşların ambulansı yönlendiriyor. Sağlık ekipleri genci ambulansa koyarak götürüyor.

İNTİKAM CİNAYETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen gencin birkaç gün önce Şişli Kuştepe’de silahla bir kişiyi yaraladığı belirlenmişti. Yaralanan gencin ağabeyinin intikam almak için plan yaparak Burak Arat’ı öldürdüğü tespit edilmişti. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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