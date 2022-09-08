Türkiye Gazetesi

Samsun Çevre Yolunda bir tırdan zemine akaryakıt sızdı. Bunun ardından korkunç anlar yaşandı. Akaryakıt sebebiyle kayan 23 araç birbirine girdi. Can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralanan 18 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.

SAMSUN-ORDU YOLU KAPATILDI

Bu kaza sonrası Samsun-Ordu yolu tamamen trafiğe kapatıldı. İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde büyük araçların geçişine izin verilmiyor.

Vali Zülkif Dağlı

Öte yandan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili konuşan Vali Dağlı "Yaralılarımız şu an müşahede altındalar. Görevlilerimiz çekicilerle yoldaki araçları çekiyorlar. Diğer yönden trafik güvenli şekilde akmaya devam ediyor. Kısa zamanda yol trafiğe açılmış olacak" dedi.

TEM Büyükçekmece mevkiinde feci kaza: Tır devrildi, sürücü göle uçtu TEM Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Devrilen tırın sürücüsü uçtuğu göl havzasından kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma operasyonu anbean dron ile havadan görüntülendi.

Manisa'da akıl almaz kaza! Otomobilden fırlayan lastik trafik polisinin bacağını kırdı Manisa'da eşi benzeri görüşmemiş bir talihsiz kaza yaşandı. Seyir halindeki aracın fırlayan lastiği uygulama noktasındaki trafik polisine çarptı. Kazada polis memurunun bacağı kırıldı.