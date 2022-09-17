Kuşburnu toplamak için giden adamı sokan arılar 6 çocuk babasının sonu oldu. Samsun'un Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi ormanlık alanda meydana gelen acı olayda Hüseyin Çoban (58) ormanlık alanda kuşburnu toplarken farkında olmadan yabani arı yuvasına bastı.
YARDIM İSTEDİ
Çok sayıda arının ayağını soktuğu Hüseyin Çoban arı sokmasına karşı alerjisinin olduğunu belirterek çevreden yardım istedi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ÖLDÜ
Yakınının yanına koştuğu Hüseyin Çoban, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çoban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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