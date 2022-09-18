Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Sivas-Ankara Karayolu Sivas’ın Yıldızlı ilçesi Direkli kavşağında meydana geldi. Z. D. idaresindeki 60 KE 422 plakalı Ford marka kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kısa sürede kamyonu saran alevler aracı kullanılmaz hale getirdi. Araçla birlikte torpidoda bulunan 60 bin TL’lik banknotta yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'de korkutan yangın! Kozmetik fabrikası alevlere teslim oldu İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken yetkililer yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu. Yangındaki patlamalarla panik yaşayan vatandaşlar ise o anları anlattı.

Böyle rahatlık görülmedi: Çay keyfi yapıp yangını izledi Kayseri'de metruk bir binada çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Söz konusu yangının çevredeki yapılara da sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği dakikalarda evi yangın yerine yakın bir vatandaş, çay içerek olayı film izler gibi seyretti.

İzmir'de makilik alanda yangın İzmir'in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ilw kısa sürede söndürüldü.