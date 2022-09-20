Türkiye Gazetesi

Akşam vakti cami hoparlörünü kullanarak mahalleye seslendi ama mahalleli bu saygısızlığa kayıtsız kalamadı. Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Beykoz’da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu camide meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi.

İLAHİ OKUDUKLARINI SÖYLEDİLER

Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.

Görüntülerde, bir grup vatandaşın camiye gelerek gençlere tepki gösterdiği görülüyor.

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