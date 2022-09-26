Sivas’ta öğle saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Şerife Özler (18), yolda süratli bir şekilde ilerleyen O.İ. idaresindeki 27 RM 466 plakalı Citroen marka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bilirkişi raporu tamamlandı! Mardin'deki 20 kişinin öldüğü kaza 'ben geliyorum' demiş! Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Çarpıcı tespitlerin yer aldığı rapora göre, facia adeta 'ben geliyorum' demiş...
Rize'de Uzman Çavuş görev sırasında geçirdiği kaza nedeniyle şehit oldu Rize'den kahreden şehit haberi... Görev sırasında kaza geçiren Osman Özsoy adlı Uzman Çavuş hastanede hayatını kaybetti.