Emekleri bir gecede gitti! Erzurumlu üreticilerin kabusu… Tekrar etmesin diye nöbet tutuyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzurum’un Çat ilçesinde arıcılıkla uğraşan üreticiler, artan ayı saldırıları nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor. Kırsal kesimlerde kovanlarını korumakta zorlanan arıcılar, geceleri sabaha kadar ayı nöbeti tutmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Arıcı Abdulbasit Polat, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle ifade etti: "Sabahlara kadar ayı korkusundan nöbet tutuyoruz. Üç sefer arılarımıza saldırdı. Birinde 5, birinde 7, birinde ise 2 peteğimizi yedi. 300 kovanımız var. Çoluk çocuğumuzun rızkını yediriyoruz, beş kişi emek veriyoruz arıya. Bize de yazık."

GEÇİMLERİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Arıcılar, ayıların saldırılarının sadece bal üretimini değil, aynı zamanda ailelerinin geçimini de doğrudan etkilediğini belirtiyor. Çat’ın yüksek rakımlı yaylalarında yaz boyunca kovanlarının başında bekleyen üreticiler, bir yıl boyunca verdikleri emeğin bir gecede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söylüyor.

Emekleri bir gecede gitti! Erzurumlu üreticilerin kabusu… Tekrar etmesin diye nöbet tutuyorlar - 1. Resim

YETKİLİLERE ÇÖZÜM İÇİN ÇAĞRI 

Üreticiler, bu durumun hem ekonomik kayıplara hem de psikolojik baskıya yol açtığını dile getirerek yetkililerden çözüm bekliyor. Arıcılar, özellikle kırsal alanlarda ayı saldırılarını önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini, aksi takdirde arıcılıkla uğraşmanın giderek imkânsız hale geleceğini ifade ediyor.

BÖLGE EKONOMİSİ DE RİSK ALTINDA

Arıcılık, Erzurum’un birçok ilçesinde önemli bir geçim kaynağı olarak öne çıkıyor. Çat bölgesinde yüzlerce aile, bal üretimi sayesinde hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyor. Ancak son yıllarda artan ayı saldırıları, üreticilerin bu alanda kalıcı olmasını zorlaştırıyor.

Emekleri bir gecede gitti! Erzurumlu üreticilerin kabusu… Tekrar etmesin diye nöbet tutuyorlar - 2. Resim

“HEM DOĞA HEM ÜRETİCİ KORUNMALI”

Arıcılar, ayıların doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini kabul ettiklerini ancak üreticilerin de mağdur edilmemesi gerektiğini belirtiyor. "Biz doğayı yok etmek istemiyoruz, ama yıllardır alın teriyle yaptığımız üretim göz göre göre heba oluyor. Hem doğa hem de üretici korunmalı" sözleriyle taleplerini dile getiriyorlar.

