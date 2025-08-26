Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin en büyük apartman dairesini görenler şoka girdi! "Çay mutfaktan gelene kadar soğur"

Türkiye'nin en büyük apartman dairesini görenler şoka girdi! "Çay mutfaktan gelene kadar soğur"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en büyük apartman dairesini görenler şoka girdi! &quot;Çay mutfaktan gelene kadar soğur&quot;
Yaşam Haberleri

Kocaeli'de Türkiye'nin en büyüğü olduğu iddia edilen apartman dairesinin içini görenler şaştı kaldı. 560 metrekarelik dairenin içine otoparktan doğrudan asansörü olduğu görülürken dubleks dairenin fiyatı ağızları açıkta bıraktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 560 metrekarelik lüks apartman dairesi gündem oldu. "Türkiye'nin en büyük apartman dairesi' olduğu iddia edilen 6+2 dubleks daire genişliğiyle iç ferahlattı. 

Birden fazla banyosu bulunan daireye otoparktan direkt asansör olduğu görülürken 9 milyon liralık fiyatıyla da dikkat çekti. 

Türkiye'nin en büyük apartman dairesini görenler şoka girdi!

"ÇAY MUTFAKTAN GELENE KADAR SOĞUR"

Sosyal medyada gündem olan daireye gelen bazı yorumlar ise şöyle:

"Hanımdan çay istesek, mutfaktan getirene kadar soğur.

Türkiye'nin en büyük apartman dairesini görenler şoka girdi!

560m2 neredeyse (130m2'den) 4 ayrı ev yapar... 

Nasıl temizleyeceğiz?

Türkiye'nin en büyük apartman dairesini görenler şoka girdi!

Fiyatını geçtim bu evi kim temizlicek kaç tane temizlikçi tutulur acaba"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

