Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Milyarder aile müşteri arıyor! Dünyaca ünlü spor giyim devi Puma satılıyor

Milyarder aile müşteri arıyor! Dünyaca ünlü spor giyim devi Puma satılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyarder aile müşteri arıyor! Dünyaca ünlü spor giyim devi Puma satılıyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü spor giyim markalarından Puma'nın ortaklarından Pinault ailesi, elindeki hisseleri çıkarmayı planlıyor. Milyarder aile Puma'nın hisselerinin son 12 ayda yüzde 50 değer kaybetmesinin ardından müşteri arayışına girdi. Pinault ailesi şirketin yüzde 29 hissesine sahip. 

Pinault ailesi, Alman spor markası Puma SE'nin geçtiğimiz yıl piyasa değerinin yaklaşık yarısını kaybetmesinin ardından harekete geçti. Milyarder aile PUMA'daki hisseleriyle ilgili satış da dahil olmak üzere seçenekleri değerlendiriyor.

AİLE POTANSİYAL ALICILARI ARAŞTIRIYOR 

Danışmanlarla çalışan milyarder aile Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi potansiyel alıcılarla iletişime geçti. Ailenin ABD'deki diğer spor giyim firmalarının yanı sıra Orta Doğu'daki egemen varlık fonlarını da araştırdıkları belirtiliyor. 

Milyarder aile müşteri arıyor! Dünyaca ünlü spor giyim devi Puma satılıyor - 1. Resim

PUMA'NIN YÜZDE 29 HİSSESİNE SAHİP

Pinault Ailesi, Frankfurt borsasında işlem gören Puma'nın yüzde 29 hissesine sahip. Kaynaklar, ailenin herhangi bir anlaşmada büyük bir prim talep etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Milyarder aile müşteri arıyor! Dünyaca ünlü spor giyim devi Puma satılıyor - 2. Resim

ŞİRKETİN DEĞERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Puma hisseleri son 12 ayda yüzde 50 değer kaybetti. Şirketin güncel değeri şu an 2,6 milyar euro. 

22 BİN ÇALIŞANI VAR 

Satışla ilgili şu an bir garanti olmadığını belirten kaynaklar, "1948 yılında kurulan Puma, geçen yıl 281,6 milyon euro net gelir ve 8,8 milyar euro satış rakamına ulaştı ve dünya çapında yaklaşık 22 bin kişilik bir iş gücüne sahip. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi takımların sponsorluğunu üstleniyor." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Düğünde dron paniği... Para takma şovu halayı dağıttı, o anlara beğeni yağdıAnnesinin bıçakla kovaladığı 10 yaşındaki kız anlattı: Haberi yoktu, kaçırıldığımı zannetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Medical Park ve Liv Hospital'ın sahibi İstanbul'un ünlü hastanesini satın aldı! İşte yeni adı... - Ekonomiİstanbul'un ünlü hastanesi el değiştirdiLitresi 55 liraya çıkacak! Benzine zam geliyor - EkonomiAkaryakıta zam geliyorTrump yine yaptı yapacağını! ABD'de 111 yıl sonra bir ilk oldu - EkonomiABD'de 111 yıl sonra bir ilk olduBir hissede yükseliş %68’e vardı! BİST 100’ü rekora bu hisseler taşıdı - EkonomiBİST 100’ü rekora bu hisseler taşıdıMevduat faizlerinde düşüş hız kesti! 750 bin TL’nin güncel getirisi… - EkonomiMevduat faizlerinde düşüş hız kesti!Konut kredilerinde dikkat çeken oranlar! İşte 2 milyon TL’nin geri ödemesi… - Ekonomiİşte 2 milyon TL’nin geri ödemesi
Sonraki Haber Yükleniyor...