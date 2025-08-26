Milyarder aile müşteri arıyor! Dünyaca ünlü spor giyim devi Puma satılıyor

Pinault ailesi, Alman spor markası Puma SE'nin geçtiğimiz yıl piyasa değerinin yaklaşık yarısını kaybetmesinin ardından harekete geçti. Milyarder aile PUMA'daki hisseleriyle ilgili satış da dahil olmak üzere seçenekleri değerlendiriyor.

AİLE POTANSİYAL ALICILARI ARAŞTIRIYOR

Danışmanlarla çalışan milyarder aile Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi potansiyel alıcılarla iletişime geçti. Ailenin ABD'deki diğer spor giyim firmalarının yanı sıra Orta Doğu'daki egemen varlık fonlarını da araştırdıkları belirtiliyor.

PUMA'NIN YÜZDE 29 HİSSESİNE SAHİP

Pinault Ailesi, Frankfurt borsasında işlem gören Puma'nın yüzde 29 hissesine sahip. Kaynaklar, ailenin herhangi bir anlaşmada büyük bir prim talep etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

ŞİRKETİN DEĞERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Puma hisseleri son 12 ayda yüzde 50 değer kaybetti. Şirketin güncel değeri şu an 2,6 milyar euro.

22 BİN ÇALIŞANI VAR

Satışla ilgili şu an bir garanti olmadığını belirten kaynaklar, "1948 yılında kurulan Puma, geçen yıl 281,6 milyon euro net gelir ve 8,8 milyar euro satış rakamına ulaştı ve dünya çapında yaklaşık 22 bin kişilik bir iş gücüne sahip. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi takımların sponsorluğunu üstleniyor." dedi.