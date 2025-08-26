Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Medical Park ve Liv Hospital'ın sahibi İstanbul'un ünlü hastanesini satın aldı! İşte yeni adı...

Medical Park ve Liv Hospital'ın sahibi İstanbul'un ünlü hastanesini satın aldı! İşte yeni adı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Medical Park ve Liv Hospital&#039;ın sahibi İstanbul&#039;un ünlü hastanesini satın aldı! İşte yeni adı...
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini çatısı altında bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Özel Medistanbul Hastanesi'ni satın aldı. Hastanenin yatak kapasitesi artırılırken, adı da değiştirildi. İşte detaylar...

Sağlık sektöründe dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini çatısı altında bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), satın almayla ilgili KAP'a bildirim yaptı. 

ÖZEL MEDİSTANBUL HASTANESİ SATILDI 

MLP Care, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Özel Medistanbul Hastanesi'ni devraldığını duyurdu. Satın almanın ardından hastanedeki yatak kapasitesi artırıldı.

İstanbul'un ünlü hastanesi satıldı! İşte yeni adı - 1. Resim

HASTANENİN ADI DEĞİŞTİ 

Yatak kapasitesi 62'den 150'ye çıkarılan hastanenin adı da değişti. Hastanenin yeni adı 'Özel Medicalpark Tem Hastanesi' oldu.

