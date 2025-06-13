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Fenerbahçe resmen duyurdu: 4 yıllık anlaşma sona erdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe resmen duyurdu: 4 yıllık anlaşma sona erdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, spor giyim markası Puma ile arasındaki yıllardır devam eden sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.

Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp, tüm futbol takımlarına 2021 yılından bu yana sponsor olan Puma ile anlaşmasının bittiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile Puma arasında 2021-22 sezonunda imzalanan tüm Futbol Takımlarımızı içeren resmi sponsorluk anlaşması sona ermiştir.

Puma’ya, tüm süreç boyunca gösterdikleri kıymetli iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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