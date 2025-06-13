Fenerbahçe resmen duyurdu: 4 yıllık anlaşma sona erdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, spor giyim markası Puma ile arasındaki yıllardır devam eden sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.
Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp, tüm futbol takımlarına 2021 yılından bu yana sponsor olan Puma ile anlaşmasının bittiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
"Kulübümüz ile Puma arasında 2021-22 sezonunda imzalanan tüm Futbol Takımlarımızı içeren resmi sponsorluk anlaşması sona ermiştir.
Puma’ya, tüm süreç boyunca gösterdikleri kıymetli iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş