Fenerbahçe resmen duyurdu: 4 yıllık anlaşma sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, spor giyim markası Puma ile arasındaki yıllardır devam eden sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.

Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp, tüm futbol takımlarına 2021 yılından bu yana sponsor olan Puma ile anlaşmasının bittiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: