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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ognjen Mimovic forma giymeden veda etmek istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de sürpriz ayrılık kararı! Ognjen Mimovic forma giymeden veda etmek istiyor
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı genç savunmacı Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli formayı giymeden ayrılmak istiyor. Sırp oyuncunun eski kulübü Kızılyıldız devrede...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında 6,7 milyon euro karşılığında Kızılyıldız'dan transfer ettiği 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, takımdan ayrılmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ognjen Mimovic forma giymeden veda etmek istiyor - 1. Resim

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Mimovic, transfer sonrası yaşanan süreçte beklentilerinin karşılanmadığını ve bu nedenle Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini iletti.

Mimovic için eski kulübü Kızılyıldız devreye girdi. Sırp ekibinin, oyuncuyu Fenerbahçe'ye gönderdiği bonservis bedeli olan 6.7 milyon euroya geri almayı planladığı belirtildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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