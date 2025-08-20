Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Isparta'da feci kaza! Apartman girişinden atlamak istedi, hastanelik oldu

Isparta'da feci kaza! Apartman girişinden atlamak istedi, hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Isparta&#039;da feci kaza! Apartman girişinden atlamak istedi, hastanelik oldu
Isparta, Kaza, Apartman, Çocuk, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'da apartman girişindeki demir korkulukların üzerinden atlamak isteyen çocuğun bacağına demir saplandı. İtfaiye ekiplerinin demiri keserek kurtardığı çocuk, bacağındaki demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi 127. Cadde üzerindeki bir apartmanın girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çınar A., apartman girişindeki demir korkulukların üzerinden atlamak isterken sivri demirlerden biri sol bacağına saplandı.

DEMİR KORKULUKLA GÖTÜRÜLDÜ

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri, çocuğun bacağına saplanan demir korkuluğu keserek, Ramazan Çınar A.'yı bulunduğu yerden kurtardı.

Ardından sağlık ekipleri, yaralı çocuğu bacağındaki demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırdı. Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Isparta'da feci kaza! Apartman girişinden atlamak istedi, hastanelik oldu - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!Bolu Mengen alevlere teslim oldu! Ekipler güçlükle müdahale ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! İş yerine kurşun yağdırıp videoya kaydettiler - 3. SayfaPes dedirten olay! İş yerine kurşun yağdırıp videoya kaydettilerEskişehir'de dehşet evi! Çocuklar görüp ihbar etti: Ekipler içeri giremedi - 3. SayfaDehşet evi! İhbarı çocuklar yaptıBolu Mengen alevlere teslim oldu! Ekipler güçlükle müdahale ediyor - 3. SayfaBolu Mengen alevlere teslim oldu!Kadıköy'de drift yapan taksici yakalandı! Bakan Yerlikaya: Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi - 3. SayfaO taksi şoförüne kötü haber!Şoförle yolcu tartıştı, tüm otobüs kavgaya karıştı! Akılalmaz biber gazlı müdahale kamerada - 3. SayfaYolcu, şoföre biber gazı sıktı! O anlar kameradaÇiğ köftecideki sapık hakkında yeni gelişme! 10 yıla kadar... - 3. SayfaÇiğ köftecideki sapık hakkında yeni gelişme!
Sonraki Haber Yükleniyor...